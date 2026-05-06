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Physiologie des maladies mentales

Thibaut Dondaine, Bruno Millet

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Les monographies en Psychiatrie sont des ouvrages de référence sur les troubles psychiatriques et les grandes problématiques de la discipline. Elles permettent aux praticiens d'approfondir et d'actualiser leurs connaissances en exposant les données fondamentales actuelles et leurs applications dans la pratique clinique. Quelles anomalies cérébrales observe-t-on chez les patients atteints de troubles psychiques ? Quels dysfonctionnements sont à l'oeuvre dans leur cerveau ? Cet ouvrage répond à ces questions essentielles en s'appuyant sur les recherches actuelles en neurosciences (neuroanatomie structurale et fonctionnelle neurobiologie). Il démontre comment les avancées dans la compréhension de la physiologie cérébrale des mécanismes pathologiques et des comorbidités permettent d'améliorer la psychopharmacologie et de développer de nouveaux traitements par neurostimulation. Après un chapitre sur le système limbique et son articulation avec les systèmes cognitif et sensorimoteur l'ouvrage explore les grandes pathologies psychiatriques selon deux approches complémentaires : - l'approche catégorielle : schizophrénie troubles obsessionnels compulsifs état de stress post-traumatique dépression récurrente bipolarité trouble panique anxiété généralisée TDAH - l'approche dimensionnelle : régulation émotionnelle motivation compulsivité impulsivité discernement. Chaque chapitre intègre connaissances fondamentales données cliniques et perspectives thérapeutiques offrant ainsi aux praticiens et chercheurs une vision complète pour l'évaluation et la prise en charge. POINTS CLES - Les mécanismes neurobiologiques des troubles psychiques - Les applications diagnostiques et thérapeutiques - La double perspective catégorielle et dimensionnelle Bruno Millet est psychiatre professeur des universités-praticien hospitalier faculté de médecine Sorbonne Université Hôpital Saint-Antoine AP-HP Paris. Thibaut Dondaine est neuropsychologue maître de conférences-HDR en neurosciences Université de Lille Lille Neuroscience et Cognition (UMR-S1172) Lille.

Par Thibaut Dondaine, Bruno Millet
Chez Elsevier Masson

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Auteur

Thibaut Dondaine, Bruno Millet

Editeur

Elsevier Masson

Genre

Psychiatrie

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Physiologie des maladies mentales

Thibaut Dondaine, Bruno Millet

Paru le 06/05/2026

408 pages

Elsevier Masson

49,00 €

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