Et si tu pouvais tout changer ?

Dans ce guide pratique et puissant, Stéphanie Dordain vous invite à reprendre le pouvoir sur votre vie. A travers plus de 100 protocoles, rituels et méditations, elle vous accompagne pas à pas pour dépasser vos peurs, vous libérer de vos blocages et manifester ce que vous désirez véritablement. En apprenant à écouter votre corps, à décrypter les synchronicités et à réveiller votre magie intérieure vous pourrez transformer vos rêves en réalité concrète. Un livre-outil inspirant pour révéler qui vous êtes au fond de vous et créer une vie consciente à votre image.