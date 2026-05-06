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Et si tu pouvais tout changer ?

Stéphanie Dordain

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Dans ce guide pratique et puissant, Stéphanie Dordain vous invite à reprendre le pouvoir sur votre vie. A travers plus de 100 protocoles, rituels et méditations, elle vous accompagne pas à pas pour dépasser vos peurs, vous libérer de vos blocages et manifester ce que vous désirez véritablement. En apprenant à écouter votre corps, à décrypter les synchronicités et à réveiller votre magie intérieure vous pourrez transformer vos rêves en réalité concrète. Un livre-outil inspirant pour révéler qui vous êtes au fond de vous et créer une vie consciente à votre image.

Par Stéphanie Dordain
Chez J'ai lu

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Auteur

Stéphanie Dordain

Editeur

J'ai lu

Genre

Esotérisme

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Et si tu pouvais tout changer ?

Stéphanie Dordain

Paru le 06/05/2026

608 pages

J'ai lu

10,30 €

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