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#Roman jeunesse

Une chambre à soi

Nob, Théo Duval

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Roxane n'en peut plus ! Bébérénice n'arrête pas de la réveiller en pleine nuit. Pourquoi doit-elle dormir avec elle ? Ce n'est pas juste ! Panda et Ondine ne sont pas plus satisfaites : la première trouve sa chambre trop petite, et la seconde se plaint d'une fuite d'eau. Les trois soeurs ont alors une idée : et si elles faisaient un échange ? La série TV Les filles de Dad adaptée en romans ! - D'après la série de comédie familiale diffusée sur M6 et Gulli - Inspiré de la bande dessinée à succès Dad, de Nob - Richement illustré par des images de la sérieDès 8 ans.

Par Nob, Théo Duval
Chez Hachette

|

Auteur

Nob, Théo Duval

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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Une chambre à soi

Nob, Théo Duval

Paru le 01/04/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017354826
9782017354826
© Notice établie par ORB
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