Une chambre à soi

Roxane n'en peut plus ! Bébérénice n'arrête pas de la réveiller en pleine nuit. Pourquoi doit-elle dormir avec elle ? Ce n'est pas juste ! Panda et Ondine ne sont pas plus satisfaites : la première trouve sa chambre trop petite, et la seconde se plaint d'une fuite d'eau. Les trois soeurs ont alors une idée : et si elles faisaient un échange ? La série TV Les filles de Dad adaptée en romans ! - D'après la série de comédie familiale diffusée sur M6 et Gulli - Inspiré de la bande dessinée à succès Dad, de Nob - Richement illustré par des images de la sérieDès 8 ans.