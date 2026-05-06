Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman étranger

Les mystères de la rue Ginnami

Magi Inoue

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deux livres, six histoires et tant de façons de les découvrir... par laquelle allez-vous commencer ? A Yokohama, dans le quartier de Ginnami, un temple discret et une galerie marchande sur le déclin abritent une population unie par l'amour de sa communauté et de ses traditions, notamment culinaires. Mais ce fragile équilibre est menacé par le réaménagement urbain. Alors que le quartier semble s'enfoncer dans l'insécurité, plusieurs affaires troublantes frappent commerçants et habitants. Car, dans les ruelles du quartier, une présence mystérieuse et malsaine semble agir dans l'ombre... Ses habitants pourront-ils retrouver la quiétude d'antan ? Les trois soeurs Uchiyama d'un côté et les quatre frères Kogure de l'autre mènent leurs enquêtes. Leurs investigations parallèles finissent par se compléter, révélant peu à peu le mystère qui plane sur Ginnami.

Par Magi Inoue
Chez J'ai lu

|

Auteur

Magi Inoue

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature japonaise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les mystères de la rue Ginnami par Magi Inoue

Commenter ce livre

 

Les mystères de la rue Ginnami

Magi Inoue trad. Mai Beck, Dominique Sylvain

Paru le 13/05/2026

512 pages

J'ai lu

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290431542
9782290431542
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.