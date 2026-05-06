Les mystères de la rue Ginnami

Deux livres, six histoires et tant de façons de les découvrir... par laquelle allez-vous commencer ? A Yokohama, dans le quartier de Ginnami, un temple discret et une galerie marchande sur le déclin abritent une population unie par l'amour de sa communauté et de ses traditions, notamment culinaires. Mais ce fragile équilibre est menacé par le réaménagement urbain. Alors que le quartier semble s'enfoncer dans l'insécurité, plusieurs affaires troublantes frappent commerçants et habitants. Car, dans les ruelles du quartier, une présence mystérieuse et malsaine semble agir dans l'ombre... Ses habitants pourront-ils retrouver la quiétude d'antan ? Les trois soeurs Uchiyama d'un côté et les quatre frères Kogure de l'autre mènent leurs enquêtes. Leurs investigations parallèles finissent par se compléter, révélant peu à peu le mystère qui plane sur Ginnami.