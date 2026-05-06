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#Roman francophone

L'archipel de Claire

Eric de Kermel

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L'île de Bréhat, en Bretagne, est le refuge de Claire. Depuis la disparition de son mari, elle continue de vivre au gré des marées, riche de ses échanges avec Sidonie, son amie mi-boulangère, mi-libraire, et du lien avec son fils, devenu navigateur, qui fait régulièrement escale sur l'archipel. Son cabinet est désormais fermé. Sur le divan, face à l'océan, les rêves des patientes ont cessé de se raconter. Un jour, pourtant, une jeune femme vient troubler son quotidien. Quelque chose de mystérieux semble les relier. Cette rencontre marque-t-elle une aube nouvelle ou le retour d'un passé longtemps enfoui ?

Par Eric de Kermel
Chez J'ai lu

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Auteur

Eric de Kermel

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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L'archipel de Claire

Eric de Kermel

Paru le 06/05/2026

256 pages

J'ai lu

8,50 €

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