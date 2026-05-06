L'archipel de Claire

L'île de Bréhat, en Bretagne, est le refuge de Claire. Depuis la disparition de son mari, elle continue de vivre au gré des marées, riche de ses échanges avec Sidonie, son amie mi-boulangère, mi-libraire, et du lien avec son fils, devenu navigateur, qui fait régulièrement escale sur l'archipel. Son cabinet est désormais fermé. Sur le divan, face à l'océan, les rêves des patientes ont cessé de se raconter. Un jour, pourtant, une jeune femme vient troubler son quotidien. Quelque chose de mystérieux semble les relier. Cette rencontre marque-t-elle une aube nouvelle ou le retour d'un passé longtemps enfoui ?