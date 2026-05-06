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#Roman francophone

Une saison à l'atelier de poterie

Yeon Somin

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Après un burn-out, Jeongmin a claqué la porte de la chaîne de télévision qui l'emploie. Un chaud matin d'août, alors qu'elle ne supporte plus d'observer les murs vides de son appartement à longueur de journée, elle s'aventure dehors et pousse par hasard la porte de l'atelier de poterie du quartier. Accueillie par l'odeur de l'argile, la lumière tamisée et les effluves de café, Jeongmin se sent revivre. A mesure que la propriétaire l'initie à l'art ancestral de la céramique, elle découvre le plaisir de modeler la terre de ses mains. Et tout comme ses créations révèlent leur beauté à la chaleur du four, le coeur de Jeongmin se ranime peu à peu au contact des habitués de l'établissement...

Par Yeon Somin
Chez J'ai lu

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Auteur

Yeon Somin

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature asiatique

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Une saison à l'atelier de poterie

Yeon Somin trad. Irène Thirouin-Jung

Paru le 06/05/2026

352 pages

J'ai lu

8,80 €

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