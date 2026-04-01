Les histoires des petits héros de la série animée Iron Man et ses amis incroyables ! - Un petit album épais, illustré, de 32 pages, relié cartonné, avec un niveau et un temps de lecture (env. 5 min) adaptés aux plus petits. - Une histoire inédite pour suivre les missions des jeunes Tony Stark (Iron Man), Riri Williams (Ironheart) et Amadeus Cho (Iron Hulk). - Des nouvelles aventures qui sont l'occasion de faire découvrir aux enfants la bienveillance, le courage, l'amitié et la force du travail en équipe ! Dès 3 ans. L'histoire : Tony a inventé un nouveau robot d'entraînement, l'équipe Iron s'empresse donc de le tester avec Black Panther. Mais quand Iron Man augmente la puissance de la machine, tout se complique !