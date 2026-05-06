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#Album jeunesse

Je découvre la musique bretonne

Jean-Christophe Hoarau, Cocklico Marion

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Un nouveau livre sonore de 5 puces (90 secondes) pour découvrir des instruments traditionnels bretons : la harpe celtique, la cornemuse, l'accordéon, la bombarde et un morceau final (Penn eus penn) qui regroupe tous les instruments. Le tout-petit s'amusera à reconnaître le son de chaque instrument représenté dans les images. Une balade colorée qui sent bon les embruns ! Marion Cocklico associe chaque instrument à un animal et à un paysage qui évoque joliment la Bretagne : écureuils, renards, belettes et taupes jouent de leurs instruments sur des falaises ensoleillées du bord de mer, devant des maisons fleuries à colombages, à l'entrée d'un port sous la tempête, ou en compagnie de petits cochons en pleine partie de pêche à pied !

Par Jean-Christophe Hoarau, Cocklico Marion
Chez Editions Didier

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Auteur

Jean-Christophe Hoarau, Cocklico Marion

Editeur

Editions Didier

Genre

Livres sonores

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Je découvre la musique bretonne

Jean-Christophe Hoarau, Cocklico Marion

Paru le 06/05/2026

14 pages

Editions Didier

12,50 €

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Scannez le code barre 9782278133277
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