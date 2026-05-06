Je découvre la musique bretonne

Un nouveau livre sonore de 5 puces (90 secondes) pour découvrir des instruments traditionnels bretons : la harpe celtique, la cornemuse, l'accordéon, la bombarde et un morceau final (Penn eus penn) qui regroupe tous les instruments. Le tout-petit s'amusera à reconnaître le son de chaque instrument représenté dans les images. Une balade colorée qui sent bon les embruns ! Marion Cocklico associe chaque instrument à un animal et à un paysage qui évoque joliment la Bretagne : écureuils, renards, belettes et taupes jouent de leurs instruments sur des falaises ensoleillées du bord de mer, devant des maisons fleuries à colombages, à l'entrée d'un port sous la tempête, ou en compagnie de petits cochons en pleine partie de pêche à pied !