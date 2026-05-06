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#Roman francophone

Un appartement à Paris

Guillaume Musso

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Paris, un atelier d'artiste au fond d'une allée verdoyante. Madeline, une ex-flic londonienne, y est venue pour panser ses blessures. Gaspard, un auteur misanthrope, l'a loué pour écrire dans la solitude. A la suite d'une méprise, ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelque temps. Dans l'atelier, où plane encore le fantôme de l'ancien propriétaire, Madeline et Gaspard vont mettre au jour un secret terrifiant. Et cette découverte glaçante va les forcer à affronter leurs propres démons dans une enquête vertigineuse qui les changera à jamais.

Par Guillaume Musso
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Guillaume Musso

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Un appartement à Paris

Guillaume Musso

Paru le 01/05/2026

532 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Scannez le code barre 9782253912842
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