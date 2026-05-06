Un appartement à Paris

Paris, un atelier d'artiste au fond d'une allée verdoyante. Madeline, une ex-flic londonienne, y est venue pour panser ses blessures. Gaspard, un auteur misanthrope, l'a loué pour écrire dans la solitude. A la suite d'une méprise, ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelque temps. Dans l'atelier, où plane encore le fantôme de l'ancien propriétaire, Madeline et Gaspard vont mettre au jour un secret terrifiant. Et cette découverte glaçante va les forcer à affronter leurs propres démons dans une enquête vertigineuse qui les changera à jamais.