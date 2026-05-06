La fille de papier

" Trempée jusqu'aux os et totalement nue, elle est apparue sur ma terrasse au beau milieu d'une nuit d'orage. D'où sortez-vous ? Je suis tombée. Tombée d'où ? Tombée de votre livre. Tombée de votre histoire, quoi ! " Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d¹inspiration, voit surgir dans sa vie l'héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va mourir s'il s'arrête d'écrire. Impossible ? Et pourtant... Ensemble, Tom et Billie vont vivre une aventure extraordinaire où la réalité et la fiction s'entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant et mortel... Une comédie vive et piquante/Un suspense romantique et fantastique/Quand la vie ne tient plus qu'à un livre !