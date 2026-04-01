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Archimagos

Guy Haley

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Pendant des années, Belisarius Cawl a travaillé à un plan audacieux pour stabiliser la faille d'Attila, suffisamment du moins pour permettre l'ouverture d'une route stable vers l'Imperium Nihilus. Le Primarque Roboute Guilliman ayant traversé la Grande Faille et se trouvant à présent isolé de l'autre côté, le temps presse. Avant que Cawl ne puisse porter la touche finale à son ultime grand oeuvre, il requiert un dernier élément : les codes de contrôle préservés sur un ancien monde nécron, un monde piégé sur l'horizon d'un trou noir. Conscient qu'il ne peut y parvenir seul, Cawl recrute de l'aide au sein de tout l'Adeptus Mechanicus. Pourtant, alors que la victoire se profile, des intelligences malévolentes ont pris note des efforts de l'Archimagos. Cawl est sur le point de découvrir qu'il est malavisé d'éveiller l'intérêt d'un certain Vashtorr l'Afrikane...

Par Guy Haley
Chez Games Workshop

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Auteur

Guy Haley

Editeur

Games Workshop

Genre

Science-fiction

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Archimagos

Guy Haley trad. Jérôme Vessière

Paru le 01/04/2026

421 pages

Games Workshop

15,00 €

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Scannez le code barre 9781836094036
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