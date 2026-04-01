Pendant des années, Belisarius Cawl a travaillé à un plan audacieux pour stabiliser la faille d'Attila, suffisamment du moins pour permettre l'ouverture d'une route stable vers l'Imperium Nihilus. Le Primarque Roboute Guilliman ayant traversé la Grande Faille et se trouvant à présent isolé de l'autre côté, le temps presse. Avant que Cawl ne puisse porter la touche finale à son ultime grand oeuvre, il requiert un dernier élément : les codes de contrôle préservés sur un ancien monde nécron, un monde piégé sur l'horizon d'un trou noir. Conscient qu'il ne peut y parvenir seul, Cawl recrute de l'aide au sein de tout l'Adeptus Mechanicus. Pourtant, alors que la victoire se profile, des intelligences malévolentes ont pris note des efforts de l'Archimagos. Cawl est sur le point de découvrir qu'il est malavisé d'éveiller l'intérêt d'un certain Vashtorr l'Afrikane...