Greta et Marguerite

Quand Greta et Romuald se rencontrent lors d'un vol Bombay-Paris, l'hôtesse de l'air aviophobe et l'ophtalmo perpétuellement catastrophé chavirent. Seul bémol, Romuald est marié à Marguerite, architecte bretonne au brushing impeccable, et père de Sally, joyeuse enfant qui trouve tout le monde " moche " . Romuald quitte tout pour Greta, mais, à peine leur idylle consommée, une tragédie les frappe... Et une découverte sidérante va réunir l'épouse et l'amante dans une odyssée échevelée au coeur de la forêt finlandaise. Irrésistible de drôlerie, d'émotion et de poésie, Kalindi Ramphul explore les différentes manières d'aimer et les familles que l'on choisit dans ce deuxième livre qui confirme son talent fou de romancière. Un roman solaire et singulier, truffé d'humour, de douceur et d'espièglerie. Chloé Dolain, librairie Coiffard (Nantes), Page des libraires. Le récit, alternant les voix des deux femmes, oppose le cynisme de l'une à l'humour de l'autre et hisse leur quête vers des enjeux plus amples, et plus renversants. Hubert Artus, Lire magazine.