Le cachot de Hautefaille

Ancienne reporter de guerre devenue journaliste lifestyle, Diane Beaufort part en Ecosse, où elle espère trouver le calme auquel elle aspire pour achever la rédaction de son premier roman. Dans son hôtel des Highlands, elle fait la rencontre de Sarah et Jérémie, un jeune couple en voyage de noces, et se lie d'amitié avec eux. Hélas, une série de meurtres mystérieux va troubler le séjour du trio, et Sarah est assaillie de visions depuis sa visite du château de Highstone, où un chevalier français a péri au fond d'un cachot. Diane se demande bien ce qu'est-elle venue chercher sur les landes écossaises. Y aurait-il un lien entre ces crimes et le jeune couple ? Entre Ecosse et Canada, de découvertes en révélations, les événements s'enchaînent, bouleversant chacun des personnages de cette enquête trépidante. Les lecteurs de Lireka, la librairie universelle, en parlent : Une histoire fabuleusement dépaysante. Tiboux. Secrets, suspense, enquête et légendes : on ne s'ennuie pas une seconde. Slagalle.