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Le Roi des ombres

Jean-Christophe Grangé

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1986. Le disco est mort. Le tueur des Tasses aussi. Le sida poursuit ses ravages et nos trois héros sont retournés à leur destin. Ségur à ses patients, Swift à ses affaires criminelles, Heidi à ses études. Jusqu'au jour où un nouveau meurtre est commis. Même mode opératoire, même profil de victimes. Un meurtrier peut en cacher un autre. C'est vieux comme le mal. Des ruelles de Tanger aux ténèbres de la forêt africaine, nos trois chasseurs de nouveau réunis vont remonter jusqu'au crime fondateur, dans les champs de cannes de Cap-Haïtien. Le trou noir qui absorbe toute lumière... Une fresque hallucinante et hallucinée, un voyage au coeur des ténèbres. Haletant. François Lestavel, Paris Match. Une plongée dans l'ambiance hypnotisante des clubs branchés, à l'heure où le " cancer gay " sera bientôt rebaptisé " sida " . Tatiana de Rosnay, Le Parisien Dimanche. Jean-Christophe Grangé est de ces auteurs qui, choisissant de ne rien épargner au lecteur, lui manifestent ainsi leur respect. Fabrice Colin, Lire magazine.

Par Jean-Christophe Grangé
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Jean-Christophe Grangé

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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Le Roi des ombres

Jean-Christophe Grangé

Paru le 06/05/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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