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Alors, on n'attend pas Fabien ?

Fabien Onteniente

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Villiers-sur-Marne, banlieue est de Paris. Une cité HLM au bord d'une voie ferrée. Un jour de chance, le cinéma vient à la rencontre de Fabien Onteniente, quand Michel Audiard pose sa caméra en bas de chez lui. Fabien a douze ans. Son coeur s'emballe et il sait tout de suite où le conduira sa vie. Mais qui se cache vraiment derrière le regard espiègle, le rire contagieux de ce réalisateur pudique, fils d'un Pied-noir déraciné et d'une Bretonne au fort caractère ? D'une plume mélancolique et poétique, ce livre raconte un parcours hors norme. Il évoque les joies simples d'une enfance modeste, les copains de toutes les couleurs et les séances de cinéma au Casino de Villiers. Mais aussi, plus tard, les conneries, les années 1980, les nuits parisiennes, les amours, les rencontres qui changent une vie - Coluche, Smaïn, Souad Amidou, Franck Dubosc, Mathilde Seigner, Gérard Lanvin, Rolland Courbis, Didier Bourdon - jusqu'aux succès qui installent le réalisateur comme l'un des plus populaires (Camping 1, 2 et 3, Jet Set, 3 Zéros, Disco...). Au total, plus de 20 millions d'entrées ! Il revient avec lucidité sur ses échecs, dévoile les coulisses de ce métier difficile et nous rappelle qu'au final, il faut toujours y croire. "Quand il n'y a plus d'espoir, toujours penser aux homards dans le vivier du Titanic ! " Un livre qui se déguste comme une chanson populaire. Une parenthèse enchantée. Le tout avec une sincérité qui fait du bien. Alors, on n'attend pas Fabien ?

Par Fabien Onteniente
Chez Stock

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Auteur

Fabien Onteniente

Editeur

Stock

Genre

Cinéastes, réalisateurs

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Alors, on n'attend pas Fabien ?

Fabien Onteniente

Paru le 06/05/2026

330 pages

Stock

21,90 €

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