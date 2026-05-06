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#Roman étranger

Un baiser de quarante ans

Nickolas Butler

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Quarante ans après une séparation douloureuse, Charlie revient dans sa ville natale du Wisconsin pour reprendre la ferme familiale. Derrière ce retour se cache aussi un autre dessein : reconquérir Vivian, la femme qu'il a jadis aimée, épousée, puis perdue. De leur mariage bref et chaotique ne subsistent que les ruines d'un amour marqué par les excès. Vivian n'a rien oublié des douleurs passées. Sa vie, discrète et pleine de renoncements, semble l'avoir éloignée de tout espoir romantique. Pourtant, elle accepte de revoir Charlie, malgré les obstacles et un secret qu'elle n'a jamais osé lui confier. Dans ce roman tout en délicatesse, porté par des héros du quotidien, Nickolas Butler interroge la possibilité d'un second souffle amoureux, entre remords et désir de réparation. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mireille Vignol

Par Nickolas Butler
Chez Stock

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Auteur

Nickolas Butler

Editeur

Stock

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Un baiser de quarante ans

Nickolas Butler trad. Mireille Vignol

Paru le 06/05/2026

350 pages

Stock

23,90 €

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Scannez le code barre 9782234097124
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