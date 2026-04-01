Mes bracelets Hermione

D'adorables bracelets à créer, pour tous les potterheads ! Dans ce coffret, une notice en pas à pas et tout le matériel nécessaire pour créer six bracelets uniques à l'effigie de Hermione, la meilleure amie de Harry Potter ! Contenu : - 300 perles heishi - des perles dorées - des fermoirs, pompons, charms et pendentifs - des rubans et cordons à motifs - du fil nylon élastique Pour compléter l'activité, l'enfant trouveras dans le coffret un petit livret avec des quiz et des coloriages.