Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Mes bracelets Hermione

Playbac, Editions Playbac

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
D'adorables bracelets à créer, pour tous les potterheads ! Dans ce coffret, une notice en pas à pas et tout le matériel nécessaire pour créer six bracelets uniques à l'effigie de Hermione, la meilleure amie de Harry Potter ! Contenu : - 300 perles heishi - des perles dorées - des fermoirs, pompons, charms et pendentifs - des rubans et cordons à motifs - du fil nylon élastique Pour compléter l'activité, l'enfant trouveras dans le coffret un petit livret avec des quiz et des coloriages.

Par Playbac, Editions Playbac
Chez Play Bac

|

Auteur

Playbac, Editions Playbac

Editeur

Play Bac

Genre

Perles et bijoux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes bracelets Hermione par Playbac, Editions Playbac

Commenter ce livre

 

Mes bracelets Hermione

Playbac, Editions Playbac

Paru le 01/04/2026

Play Bac

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791070161029
9791070161029
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.