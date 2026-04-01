Amour, Résilience & Folies explore la traversée intérieure de l'être, oscillant entre l'élan affectif, les épreuves et la lucidité face à un monde en perpétuelle mutation. Telle une architecture organique, les poèmes se déploient marqués par une progression continue. L'écriture y devient à la fois questionnement, réparation et élévation. A travers une voix lyrique et méditative, les mots, les contradictions de l'existence, glissent du doute à l'émerveillement, ouvrant un chemin vers l'essentiel et la lumière. Une poésie à savourer lentement, comme on écoute une musique intérieure.