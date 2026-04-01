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Amour, résilience & folies

Luc Deray

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Amour, Résilience & Folies explore la traversée intérieure de l'être, oscillant entre l'élan affectif, les épreuves et la lucidité face à un monde en perpétuelle mutation. Telle une architecture organique, les poèmes se déploient marqués par une progression continue. L'écriture y devient à la fois questionnement, réparation et élévation. A travers une voix lyrique et méditative, les mots, les contradictions de l'existence, glissent du doute à l'émerveillement, ouvrant un chemin vers l'essentiel et la lumière. Une poésie à savourer lentement, comme on écoute une musique intérieure.

Par Luc Deray
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Luc Deray

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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Amour, résilience & folies

Luc Deray

Paru le 01/04/2026

184 pages

Le Lys Bleu

19,50 €

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