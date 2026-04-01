Kaijin Fugeki - Kindled Spirits Tome 5

Pour vaincre les flammioches, l'armée britannique n'a qu'une solution : invoquer leurs parents ! Jin et Gao doivent donc exécuter la danse Kagura du dieu farouche Shiba. Une entreprise risquée pour Jin, dans lequel la divinité doit s'incarner, et ardue pour Gao, qui a du mal à danser librement... Heureusement, une fois Gao libéré de ses entraves, les deux fugeki offrent un spectacle grandiose qui ravit la divinité, et c'est en grande pompe que s'achève le festival. Plus tard, toute la classe se réunit pour profiter d'une nage purificatrice et d'un bon repas. Mais ce n'est que le calme avant la tempête...