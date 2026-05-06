Grand éloge du vélo

Entre le vélo et Zola, son plus efficace ambassadeur à la fin du XIXe siècle, ce fut une histoire d'amour. Outre le plaisir de monter, le romancier y voyait un symbole de la modernité et avait le projet de lui consacrer un roman ; sa mort accidentelle l'en empêcha. Antoine de Baecque a rassemblé dans ce grand éloge de la "petite reine" les articles de l'époque consacrés (parfois ironiquement) à cette passion de l'écrivain, les interviews de Zola lui-même sur le sujet, mais aussi sa correspondance et les pages de "Paris" (1897) et de "Fécondité" (1899) où le vélo tient le beau rôle.