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#Roman francophone

Grand éloge du vélo

Emile Zola

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Entre le vélo et Zola, son plus efficace ambassadeur à la fin du XIXe siècle, ce fut une histoire d'amour. Outre le plaisir de monter, le romancier y voyait un symbole de la modernité et avait le projet de lui consacrer un roman ; sa mort accidentelle l'en empêcha. Antoine de Baecque a rassemblé dans ce grand éloge de la "petite reine" les articles de l'époque consacrés (parfois ironiquement) à cette passion de l'écrivain, les interviews de Zola lui-même sur le sujet, mais aussi sa correspondance et les pages de "Paris" (1897) et de "Fécondité" (1899) où le vélo tient le beau rôle.

Par Emile Zola
Chez Payot

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Auteur

Emile Zola

Editeur

Payot

Genre

Littérature française

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Grand éloge du vélo

Emile Zola

Paru le 20/05/2026

208 pages

Payot

8,50 €

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