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#Essais

Dévorer le monde

Aude Vidal

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A l'heure où nous sommes obligés de reconsidérer nos manières de voyager, Aude Vidal pointe les dégâts écologiques, culturels et sociaux que nous causons quand nous satisfaisons notre "besoin d'ailleurs", en France ou à l'étranger. Pourquoi voyager aujourd'hui ? Comment lutter contre les ravages du surtourisme et les effets pervers de certaines initiatives de préservation de l'environnement ? Est-il éthique de promouvoir le "dark tourism" sur les lieux de traumatismes, ou le "begpacking" (mendicité nomade) de jeunes Blanc. hes à Kuala Lumpur ? Penser le tourisme et le voyage modernes, c'est penser une "économie du surplus" qui privilégie les désirs des uns aux dépens des besoins des autres, et c'est s'attaquer aux inégalités qui minent le monde.

Par Aude Vidal
Chez Payot

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Auteur

Aude Vidal

Editeur

Payot

Genre

Penser l'écologie

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Dévorer le monde

Aude Vidal

Paru le 20/05/2026

224 pages

Payot

9,00 €

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