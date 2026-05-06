Entre dans la lumière avec le Livre d'activités non officiel KPop Demon Hunters ! Entre quiz, jeux, coloriages et idées créatives, tout est réuni pour faire vivre encore un peu plus ta passion pour Rumi, Mira et Zoey. Que tu aides Derpy à sortir d'un labyrinthe pour récupérer son pot de fleurs, que tu mettes à l'épreuve tes connaissances de tes chansons favorites, ou que tu dessines une veste digne d'une chasseresse, chaque page te replonge dans cet univers magique. Mets tes connaissances de fan à l'épreuve avec le jeu " Fais travailler tes méninges ". Défie tes ami·es avec le bingo " Prête à tout dévoiler ". Imagine ta journée détente idéale avec " Canap' ! Canap' ! Canap' ! " Entre amitiés inoubliables et énergie K-pop, ce livre d'activités est un indispensable pour tous les fans qui ont envie de dessiner, colorier et jouer pour plonger encore plus loin dans l'univers de KPDH.