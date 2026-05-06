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Kpop Demon Hunters

Lila Violet

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Entre dans la lumière avec le Livre d'activités non officiel KPop Demon Hunters ! Entre quiz, jeux, coloriages et idées créatives, tout est réuni pour faire vivre encore un peu plus ta passion pour Rumi, Mira et Zoey. Que tu aides Derpy à sortir d'un labyrinthe pour récupérer son pot de fleurs, que tu mettes à l'épreuve tes connaissances de tes chansons favorites, ou que tu dessines une veste digne d'une chasseresse, chaque page te replonge dans cet univers magique. Mets tes connaissances de fan à l'épreuve avec le jeu " Fais travailler tes méninges ". Défie tes ami·es avec le bingo " Prête à tout dévoiler ". Imagine ta journée détente idéale avec " Canap' ! Canap' ! Canap' ! " Entre amitiés inoubliables et énergie K-pop, ce livre d'activités est un indispensable pour tous les fans qui ont envie de dessiner, colorier et jouer pour plonger encore plus loin dans l'univers de KPDH.

Par Lila Violet
Chez Albin Michel

|

Auteur

Lila Violet

Editeur

Albin Michel

Genre

Livres-jeux

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Kpop Demon Hunters

Lila Violet

Paru le 06/05/2026

48 pages

Albin Michel

5,90 €

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Scannez le code barre 9782226513618
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