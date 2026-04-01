Doomsday War Tome 5

Réchauffement climatique, surpopulation et IA toute-puissante... Les nations mondiales s'affrontent pour décider du sort de l'Humanité ! Fin en approche du troisième combat du tournoi de l'Annihil-Nation qui oppose le représentant de l'Egypte, Namir Shaban de la génération des Os, au champion de l'Australie, Luca Akehurst de la génération des Insectes volants. Face au pouvoir d'une ampleur impressionnante de Namir, Luca, le héros délégué numéro 0, libère sa véritable puissance. Quel sera le dénouement de ce combat à mort qui transcende les limites ? !