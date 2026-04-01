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Doomsday War Tome 5

Natsuko Uruma

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Réchauffement climatique, surpopulation et IA toute-puissante... Les nations mondiales s'affrontent pour décider du sort de l'Humanité ! Fin en approche du troisième combat du tournoi de l'Annihil-Nation qui oppose le représentant de l'Egypte, Namir Shaban de la génération des Os, au champion de l'Australie, Luca Akehurst de la génération des Insectes volants. Face au pouvoir d'une ampleur impressionnante de Namir, Luca, le héros délégué numéro 0, libère sa véritable puissance. Quel sera le dénouement de ce combat à mort qui transcende les limites ? !

Par Natsuko Uruma
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Natsuko Uruma

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

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Doomsday War Tome 5

Natsuko Uruma trad. Frédéric Malet

Paru le 01/04/2026

160 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9791041119509
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