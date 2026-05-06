Learn your lesson

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Kandi Steiner

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Will ne laisse personne entrer dans sa vie. Mais face à Chloe, ses défenses risquent de céder... Quand la baby-sitter d'une de ses élèves ne se présente pas, Chloe Knott décide de raccompagner la petite à l'Aréna, où l'attend son père. Il s'agit de Will Perry, gardien de l'équipe locale de hockey. Un veuf qui s'est réfugié dans son rôle de père et sa carrière, laissant son coeur derrière lui. Excédé par les absences répétées de la baby-sitter, Will se retrouve sans solution. Chloe, qui adore les enfants, lui propose de la remplacer. D'abord surpris, il accepte, soulagé de voir à quel point Ava et elle s'entendent bien. Pour Chloe, côtoyer Ava et Will chaque jour est une grande source de joie. Mais très vite, elle comprend qu'elle n'est pas insensible au charme de cet homme aussi taciturne qu'attentionné... et cette attirance semble loin d'être à sens unique.

Par Kandi Steiner
Chez Albin Michel

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Auteur

Kandi Steiner

Editeur

Albin Michel

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Kandi Steiner

Paru le 27/05/2026

496 pages

Albin Michel

19,90 €

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