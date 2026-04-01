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Mushoku Tensei - Nouvelle vie, nouvelle chance Tome 23

Fujikawa Yuka

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En route pour le labyrinthe de téléportation ! Nous jurons de sauver celles qui nous sont chères ! Roxy se perd dans le labyrinthe de téléportation et se retrouve coincée près d'un nid de monstres. Elle cherche désespérément un moyen de s'échapper, mais elle s'affaiblit de jour en jour... Pendant ce temps, Rudeus pénètre dans le labyrinthe avec Paul et ses autres compagnons pour sauver sa maîtresse. Bien qu'il soit angoissé à l'idée d'explorer un labyrinthe pour la première fois, il ne se laisse pas décourager. Et rapidement, le groupe atteint le troisième niveau du dédale, où Roxy avait disparu lors de leur malencontreuse expédition !

Par Fujikawa Yuka
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Fujikawa Yuka

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

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Mushoku Tensei - Nouvelle vie, nouvelle chance Tome 23

Fujikawa Yuka trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 01/04/2026

160 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9791041119349
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