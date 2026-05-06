Chemins de traverse

"Cancre glorieux" , comme le fut Bernanos, Emmanuel Falque est devenu philosophe à la suite d'une rencontre qu'il qualifie de "spirituelle" . Penseur des frontières, il ne cesse d'aller et venir entre philosophie et théologie, convaincu que ces deux champs peuvent s'enrichir mutuellement, sans pour autant se confondre. Cette pensée en mouvement se déploie ici sur le ton d'une conversation franche et amicale avec Antoine Bellier. Celle-ci prend parfois les armes d'un "combat amoureux" , la quête jamais achevée d'un homme pour qui philosopher est une vocation en même temps qu'une responsabilité. Les commencements, la conversion, les maîtres, l'enracinement spirituel, les grandes décisions et la transmission marquent les étapes qui jalonnent ces entretiens. D'abord vivre, et ensuite philosopher. Tel est le leitmotiv. C'est dans les ressorts de soi-même que l'on découvre la finitude, le chaos, la chair, l'animalité, le corps épandu, le hors phénomène - et Dieu même. Une étonnante traversée. Emmanuel Falque est professeur de philosophie à l'Institut catholique de Paris. Il y enseigne la philosophie patristique et médiévale, la phénoménologie et la philosophie de la religion. Nombre de ses livres sont traduits à l'étranger, en particulier aux Etats-Unis. Antoine Bellier est ancien étudiant en philosophie et théologie à l'Institut catholique de Paris. D'abord journaliste, il est devenu directeur éditorial de Desclée de Brouwer.