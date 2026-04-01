Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

Les insectes

François Vodarzac, Cosby

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Petits héros, grande aventure : le courage tient sur six pattes ! Les hommes ont saccagé tout ce qui constituait le bocage. Depuis, les insectes se sont réfugiés sur une aire d'autoroute. Les générations se sont succédé et le bocage est devenu une légende, un paradis oublié. Jusqu'à ce qu'une libellule vienne annoncer l'incroyable : le bocage existe. Enfin, il re existe ! Une fourmi, un bousier plein d'honneur, une mouche irascible et une punaise diplomate se lancent dans une expédition périlleuse : retrouver ce jardin d'Eden. Mais le chemin est parsemé d'embûches. Et traverser le ruban noir de l'autoroute ne sera pas la plus difficile. Une aventure pleine d'humour, de suspense et d'écologie, où les plus petits prouvent qu'ils peuvent accomplir de grandes choses.

Par François Vodarzac, Cosby
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

François Vodarzac, Cosby

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les insectes par François Vodarzac, Cosby

Commenter ce livre

 

Les insectes

François Vodarzac, Cosby

Paru le 01/04/2026

96 pages

Bamboo Editions

5,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041118137
9791041118137
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.