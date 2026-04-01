Petits héros, grande aventure : le courage tient sur six pattes ! Les hommes ont saccagé tout ce qui constituait le bocage. Depuis, les insectes se sont réfugiés sur une aire d'autoroute. Les générations se sont succédé et le bocage est devenu une légende, un paradis oublié. Jusqu'à ce qu'une libellule vienne annoncer l'incroyable : le bocage existe. Enfin, il re existe ! Une fourmi, un bousier plein d'honneur, une mouche irascible et une punaise diplomate se lancent dans une expédition périlleuse : retrouver ce jardin d'Eden. Mais le chemin est parsemé d'embûches. Et traverser le ruban noir de l'autoroute ne sera pas la plus difficile. Une aventure pleine d'humour, de suspense et d'écologie, où les plus petits prouvent qu'ils peuvent accomplir de grandes choses.