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Tous les tests psychotechniques, mémoire, intelligence, aptitude, logique, observation

Valérie Béal, Valérie Bonjean, Michèle Eckenschwiller

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> L'ouvrage tous concours et examens pour un entraînement intensif : plus de 1 500 tests ! > Tout pour se tester et se préparer aux concours, aux examens, aux entretiens professionnels et de personnalité avec : - Des tests de logique - Des tests de mémoire - Des tests d'intelligence - Des tests d'aptitude - Des tests d'observation> Pour chaque type de test : - Des conseils de préparation, véritables modes d'emploi - La méthode détaillée pour réussir le test - Le corrigé et des conseils pour progresser> Des tests pour entretenir, développer, stimuler les différents types de mémoire et améliorer ses performances le jour J !

Par Valérie Béal, Valérie Bonjean, Michèle Eckenschwiller
Chez Foucher

|

Auteur

Valérie Béal, Valérie Bonjean, Michèle Eckenschwiller

Editeur

Foucher

Genre

Tests psychotechniques

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Tous les tests psychotechniques, mémoire, intelligence, aptitude, logique, observation

Valérie Béal, Valérie Bonjean, Michèle Eckenschwiller

Paru le 06/05/2026

300 pages

Foucher

17,95 €

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