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Graine de vaurien

Miss Prickly, Kid Toussaint

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Un jeu de gosses. Une erreur. Toute une vie pour en payer le prix. A Salina, petite ville de l'ouest des Etats-Unis, les enfants jouent aux cow-boys pendant que la ville s'apprête à rendre sa justice. Mais ce jour-là, le jeu va trop loin. Ce qui devait rester une farce devient un drame, puis un secret impossible à effacer. Les années passent, l'Ouest se durcit, et les enfants d'hier deviennent des adultes que tout oppose : shérifs ou hors-la-loi, frères ennemis, alliés de circonstance. Pourtant, tous restent prisonniers de ce jour où l'innocence s'est brisée... Western choral et tragique, Graine de vaurien est une fresque sombre et puissante sur la perte de l'innocence, la violence comme héritage, et cette question obsédante : peut-on vraiment échapper aux fautes de l'enfance ?

Par Miss Prickly, Kid Toussaint
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Miss Prickly, Kid Toussaint

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Historique

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Graine de vaurien

Miss Prickly, Kid Toussaint

Paru le 01/04/2026

128 pages

Bamboo Editions

19,90 €

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Scannez le code barre 9791041115884
9791041115884
© Notice établie par ORB
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