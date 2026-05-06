Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Antidotes

Alexandre Mars

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vouloir aller mieux n'est pas une simple formule, c'est retrouver une énergie abandonnée sur le chemin de notre vie. Nous avons tous éprouvé un jour ces sentiments empoisonnés du doute, de la peur, de l'hésitation et de l'abandon... Des poisons qui nourrissent, au fil du temps, nos blocages, nos découragements, nos solitudes. Pour en finir avec ces spirales de l'échec, Alexandre Mars vous propose 15 antidotes efficaces et pratiques, qui peuvent changer votre regard sur vous-même. En quelques semaines, vous allez connaître une nouvelle dynamique, tant mentalement que physiquement, un nouveau souffle. Retrouver confiance, assurance et satisfaction. S'éveiller à soi-même n'est pas tout changer, c'est choisir d'avancer. C'est décider que vous êtes la clé centrale de votre existence.

Par Alexandre Mars
Chez Fayard

|

Auteur

Alexandre Mars

Editeur

Fayard

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Antidotes par Alexandre Mars

Commenter ce livre

 

Antidotes

Alexandre Mars

Paru le 06/05/2026

157 pages

Fayard

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213734965
9782213734965
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.