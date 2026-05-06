Vouloir aller mieux n'est pas une simple formule, c'est retrouver une énergie abandonnée sur le chemin de notre vie. Nous avons tous éprouvé un jour ces sentiments empoisonnés du doute, de la peur, de l'hésitation et de l'abandon... Des poisons qui nourrissent, au fil du temps, nos blocages, nos découragements, nos solitudes. Pour en finir avec ces spirales de l'échec, Alexandre Mars vous propose 15 antidotes efficaces et pratiques, qui peuvent changer votre regard sur vous-même. En quelques semaines, vous allez connaître une nouvelle dynamique, tant mentalement que physiquement, un nouveau souffle. Retrouver confiance, assurance et satisfaction. S'éveiller à soi-même n'est pas tout changer, c'est choisir d'avancer. C'est décider que vous êtes la clé centrale de votre existence.