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Shiba Inu Rooms Tome 1

Esu Oomori

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Il suffit parfois d'un fantôme à quatre pattes pour guérir un coeur brisé... Le manga qui fait fondre le Japon ! Suite à son changement de lycée, Momose Kôri est à la recherche d'un nouveau logement. Elle tombe alors sur une annonce pour un appartement au loyer défiant toute concurrence ! La raison de ce prix attractif ? "Muu", l'esprit canin qui hante les lieux. Kôri, jeune fille solitaire et maladroite, qui a du mal à exprimer ses émotions, parviendra-t-elle à s'entendre avec un toutou aussi particulier ? Rires, réconfort et moments touchants... Ne ratez pas le début de cette cohabitation chaotique et attendrissante !

Par Esu Oomori
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Esu Oomori

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

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Shiba Inu Rooms Tome 1

Esu Oomori trad. Arnaud Delage

Paru le 01/04/2026

208 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9791041115341
9791041115341
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