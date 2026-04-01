Shiba Inu Rooms Tome 1

Il suffit parfois d'un fantôme à quatre pattes pour guérir un coeur brisé... Le manga qui fait fondre le Japon ! Suite à son changement de lycée, Momose Kôri est à la recherche d'un nouveau logement. Elle tombe alors sur une annonce pour un appartement au loyer défiant toute concurrence ! La raison de ce prix attractif ? "Muu", l'esprit canin qui hante les lieux. Kôri, jeune fille solitaire et maladroite, qui a du mal à exprimer ses émotions, parviendra-t-elle à s'entendre avec un toutou aussi particulier ? Rires, réconfort et moments touchants... Ne ratez pas le début de cette cohabitation chaotique et attendrissante !