1290. Paris bruit du tumulte de la foule et des murmures des courtisans... Tirant la leçon des échecs de son père Philippe III, le nouveau roi Philippe le Bel s'est construit une autre personnalité : prudent, stratège, il a remplacé la mythologie des chevaliers par l'habileté des hommes de loi dont il s'entoure pour remettre en ordre le royaume. Et son homme de confiance n'est autre qu'Estefan, devenu l'instrument de ses missions obscures, tout à la fois espion, agent secret et maître d'oeuvre de ses opérations clandestines. Les finances du royaume sont mal en point. Or le roi a besoin d'argent pour rétablir l'autorité de l'Etat. La seule solution est d'emprunter. Mais à qui ? Plusieurs grands banquiers consentiraient à lui accorder un prêt, cependant le roi hésite à leur accorder sa confiance, de peur que des puissances étrangères s'infiltrent par là dans sa politique. Estefan aura donc pour tâche de s'assurer de leur loyauté. Mais cette mission presque anodine va révéler l'existence d'un complot terrible qui menace le royaume. L'affaire lombarde fait suite au Bâtard du Roussillon, qui a connu un immense succès, tant public que critique.