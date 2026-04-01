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La véritable sexualité débridée des animaux

Erroc, Alain Sirvent

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Le Kâma-Sutra version animale : pas de filtre, pas de tabou, 100 % véridique. Saviez-vous, par exemple, que la punaise de lit s'accouple 200 fois par jour ? Que chez les antilopes, c'étaient les femelles qui draguaient lourdement ? Et que les porcs-épics avaient une manière bien à eux de s'accoupler pour éviter tout danger ? Si vous vous êtes toujours posé ces questions, Erroc et Sirvent entrebâillent la porte de la chambre à coucher des animaux. Ils vous disent tout dans des gags à ne pas mettre entre toutes les mains. Evidemment, tout ce qui est raconté dans cet album est basé sur des faits scientifiques véridiques et vérifiables.

Par Erroc, Alain Sirvent
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Erroc, Alain Sirvent

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

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La véritable sexualité débridée des animaux

Erroc, Alain Sirvent

Paru le 01/04/2026

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

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Scannez le code barre 9791041114597
9791041114597
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