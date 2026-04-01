La véritable sexualité débridée des animaux

Le Kâma-Sutra version animale : pas de filtre, pas de tabou, 100 % véridique. Saviez-vous, par exemple, que la punaise de lit s'accouple 200 fois par jour ? Que chez les antilopes, c'étaient les femelles qui draguaient lourdement ? Et que les porcs-épics avaient une manière bien à eux de s'accoupler pour éviter tout danger ? Si vous vous êtes toujours posé ces questions, Erroc et Sirvent entrebâillent la porte de la chambre à coucher des animaux. Ils vous disent tout dans des gags à ne pas mettre entre toutes les mains. Evidemment, tout ce qui est raconté dans cet album est basé sur des faits scientifiques véridiques et vérifiables.