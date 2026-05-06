Les gestes qui changent tout ! Et si la lutte contre le cancer se jouait dans nos choix quotidiens ? Le professeur David Khayat, figure emblématique de la cancérologie française, nous livre un ouvrage révolutionnaire qui bouleverse notre compréhension du cancer. Entre espoir scientifique et conseils pratiques, il dévoile comment l'intelligence artificielle transforme le diagnostic, comment certains cancers reculent grâce à la vaccination, et pourquoi d'autres progressent silencieusement. Au coeur de ce livre : une vérité libératrice. Près de 40% des cancers pourraient être évités par des gestes simples. Alimentation, activité physique, microbiote intestinal, exposition aux polluants : chaque décision compte. Khayat démystifie les idées reçues, révèle les dangers cachés des aliments ultra-transformés, et explique pourquoi votre assiette peut devenir votre meilleure alliée. Sans culpabiliser, avec humanité et rigueur scientifique, il trace la voie d'une prévention accessible à tous. Un guide indispensable pour reprendre le contrôle de sa santé et transformer l'avenir de cette maladie.