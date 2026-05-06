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#Roman étranger

L'aile droite

Mircea Cărtărescu

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Premier grand roman sur la révolution roumaine de 1989, L'Aile droite est une oeuvre monstre, incandescente, merveilleusement servie par la richesse de la langue et la maîtrise du style de Mircea Cartarescu. Parachevant la trilogie entamée quinze ans plus tôt avec L'Aile gauche, le récit entremêle différents fils narratifs et espaces-temps, créant ainsi un livre-monde à la croisée de tous les grands mouvements littéraires contemporains. Si la chronique toute joycienne des derniers jours du régime communiste scande le texte, ce sont aussi et surtout les dédales intimes de la psyché du narrateur qui donnent toute sa chair à ce roman total. Quête hallucinée du double - Victor, le jumeau perdu -, et du passé de sa famille et de son quartier, dissection sauvage et mystique de la petite enfance, voyage onirique dans le labyrinthe de la généalogie familiale, tout converge et tout s'achève ici, en une complétude aussi fugace que le battement d'aile d'un papillon, animal emblématique de l'oeuvre de Cartarescu. L'Aile droite est le dernier volume de la trilogie "Orbitor".

Par Mircea Cărtărescu
Chez Editions Denoël

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Auteur

Mircea Cărtărescu

Editeur

Editions Denoël

Genre

Littérature roumaine

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L'aile droite

Mircea Cărtărescu trad. Laure Hinckel

Paru le 06/05/2026

736 pages

Editions Denoël

27,00 €

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9782207183557
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