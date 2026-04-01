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#Manga

Zombies Rassemblement Tome 1

Jim Zub, Yusaku Komiyama

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Les Avengers protègent la Terre et l'Univers des dangers qui les menacent. Ils ont affronté les pires adversaires mais cette fois, les voilà confrontés à un drame d'une rare ampleur : la population est transformée en zombies. Les plus grands héros de la Terre doivent lutter contre cette horde de morts-vivants qui ne cesse de se multiplier. Le combat le plus âpre des Avengers vient de commencer ! Les Avengers s'essaient au manga sous la plume de Yusaku Komiyama, un auteur habitué à transposer les super-héros dans l'univers du manga, puisqu'il a été chargé de l'adaptation de la galaxie Star Wars avec le titre Star Wars : Etoiles Perdues.

Par Jim Zub, Yusaku Komiyama
Chez Panini comics

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Auteur

Jim Zub, Yusaku Komiyama

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

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Zombies Rassemblement Tome 1

Jim Zub, Yusaku Komiyama trad. Jérémy Manesse

Paru le 01/04/2026

160 pages

Panini comics

7,29 €

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Scannez le code barre 9791039145817
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