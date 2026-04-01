Zombies Rassemblement Tome 1

Les Avengers protègent la Terre et l'Univers des dangers qui les menacent. Ils ont affronté les pires adversaires mais cette fois, les voilà confrontés à un drame d'une rare ampleur : la population est transformée en zombies. Les plus grands héros de la Terre doivent lutter contre cette horde de morts-vivants qui ne cesse de se multiplier. Le combat le plus âpre des Avengers vient de commencer ! Les Avengers s'essaient au manga sous la plume de Yusaku Komiyama, un auteur habitué à transposer les super-héros dans l'univers du manga, puisqu'il a été chargé de l'adaptation de la galaxie Star Wars avec le titre Star Wars : Etoiles Perdues.