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Trinity Seven Tome 32

Kenji Saito, Kenji Saitou, Akinari Nao

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Mira déploie sa magie-reflet pour repousser les assauts de la déesse-titan. Elle parvient à contrer une première attaque, mais les lames divines se plantent dans sa poitrine. Du fond de sa conscience, Akio perçoit sa détresse et vole à son secours. Hors de danger, mais encore fragile, Mira doit atteindre un nouvel état de son identité intérieure si elle veut espérer remporter la partie ! Il ne faut pas longtemps au lecteur pour être conquis par l'humour et la légèreté du titre. Tout en respectant le cadre du manga harem et ecchi, Kenji Saito confère à son personnage une personnalité et des valeurs qu'il défend. Cette singularité, associée à des dialogues savoureux et à un scénario plein de péripéties en font une série rafraîchissante et amusante. Après l'adaptation en anime TV en 2014, ce manga a connu un succès grandissant, totalisant des ventes de plus de 3 000 000 d'exemplaires au Japon. La série s'est même offerte 2 films d'animation en 2017 et 2019. Quant au dessinateur, Akinari Nao, il a parfaitement su retranscrire le côté décalé de cette histoire tout en y apportant un charme propre à son style.

Par Kenji Saito, Kenji Saitou, Akinari Nao
Chez Panini comics

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Auteur

Kenji Saito, Kenji Saitou, Akinari Nao

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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Trinity Seven Tome 32

Kenji Saito, Kenji Saitou, Akinari Nao

Paru le 22/04/2026

Panini comics

9,29 €

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