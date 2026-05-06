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Le contrôle coercitif

Andreea Gruev-Vintila

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Cette deuxième édition complétée et actualisée présente le contrôle coercitif. Concept central d'une approche globale de la violence conjugale et intrafamiliale comme atteinte aux droits humains, il désigne un répertoire de comportements oppressifs basés sur le privilège donné par le sexe. Il révèle la violence conjugale comme forme de la violence sociale, loin de sa représentation courante comme forme houleuse de conflit conjugal/parental. Comment les agresseurs familiaux attaquent-ils, avant et après la séparation, les droits, la liberté, la santé des victimes ? Pourquoi les effets du contrôle coercitif sont-ils durablement dévastateurs ? Comment appréhender ce précurseur majeur de la quasi-totalité des féminicides qui est aussi le contexte prévalent des violences envers les enfants ? Ce livre a un triple objectif : 1. fournir les connaissances académiquement rigoureuses et socialement pertinentes pour décrypter ces comportements avant que les agresseurs n'utilisent la coercition et la violence pour contrôler les personnes victimes ; 2. permettre la création d'une culture commune favorable au dialogue interdisciplinaire, interprofessionnel et sociétal pour mieux assurer la sécurité des personnes victimes et réduire l'impunité des agresseurs ; 3. expliquer aux professionnels les éléments-clés de cette approche fondée par des données probantes issues de la recherche scientifique face aux difficultés de la justice pénale, civile, et de la protection de l'enfance.

Par Andreea Gruev-Vintila
Chez Dunod

|

Auteur

Andreea Gruev-Vintila

Editeur

Dunod

Genre

Drames personnels

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Le contrôle coercitif

Andreea Gruev-Vintila

Paru le 06/05/2026

272 pages

Dunod

25,90 €

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Scannez le code barre 9782100893157
9782100893157
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