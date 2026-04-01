Andrew et son frère n'en croient pas leurs yeux : ils vont passer leurs vacances à la Colo de l'épouvante, animée par leur réalisateur préféré, R. B. Farraday. Fans de films d'horreur, les deux garçons s'attendent à vivre un séjour rempli de sensations... mais pas forcément aussi réalistes ! Car ce qui se passe dans cette colonie dépasse vite le cadre de la fiction. Et s'ils étaient devenus les acteurs - bien involontaires - d'un véritable cauchemar ? Une colonie... pas comme les autres Avec Un film d'horreur, Chair de poule plonge le lecteur au coeur d'un tournage aussi haletant qu'inquiétant. Ambiance cinéma, suspense à couper le souffle, frissons garantis : ce tome renoue avec les fondamentaux de la collection culte, dans une version modernisée. Couverture signée Servane Altermatt, maquette revisitée, retour validé par les enfants... et les libraires ! Lire comme on regarde un film (d'horreur) Un roman rythmé, immersif, pensé pour les enfants dès 9 ans qui aiment les sensations fortes, mais sans perdre leur humour ! Cette lecture stimule l'imagination, interroge les limites entre réalité et fiction, et propose une expérience aussi divertissante que glaçante. Une porte d'entrée parfaite vers le plaisir de lire, pour tous ceux qui aiment sursauter... puis éclater de rire !