Plateformes ultra-puissantes, intelligence artificielle, économie circulaire : le e-commerce entre dans une nouvelle ère. Cet ouvrage analyse les mutations décisives du commerce en ligne au cours des trente dernières années, en mettant l'accent sur les ruptures les plus récentes : - les pratiques actuelles de consommation dans un monde globalisé ; - les modèles d'affaires émergents ; - les nouvelles architectures techniques ; - la transformation des chaînes de valeur et le modèle central des places de marché ; - les rapports de force entre les plateformes et les différents acteurs du e-commerce ; - le social commerce et l'évolution des parcours d'achat ; - les enjeux de durabilité, de logistique et de re-commerce ; - l'intégration croissante du e-commerce (super-apps et retail media) ; - l'impact de l'intelligence artificielle. A partir des recherches académiques les plus récentes et d'une sélection de cas internationaux, ce livre offre une lecture claire, accessible et stratégique des transformations du commerce électronique. Un ouvrage indispensable aux professionnels et étudiants du secteur pour comprendre les bouleversements en cours, et construire les modèles gagnants de demain.