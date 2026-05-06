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Banques : stratégies et transformations

Eric Lamarque

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En première ligne des conséquences des crises successives, le secteur bancaire fait face à une révolution technologique portée par l'intelligence artificielle et de profondes mutations réglementaires. Pour rester compétitif, il doit s'adapter vite et repenser ses modèles. A la pointe des évolutions récentes, cette nouvelle édition offre une approche concrète de la planification stratégique des entreprises financières et souligne l'urgence de leur transformation. Elle guide le lecteur dans une démarche opérationnelle articulée autour de deux axes : - analyser les mutations de l'environnement : renforcement du cadre réglementaire, tensions sur la liquidité, big data et banque digitale, nouveaux comportements des clients, concurrence accrue ; - étudier les options stratégiques : redéfinition du portefeuille d'activités, choix entre modèle universel, spécialisation ou internationalisation, maîtrise des facteurs clés de compétitivité (relation client, gestion des risques). Illustré de nombreux exemples actuels, ce livre fournira aux professionnels comme aux étudiants les outils indispensables pour comprendre les nouveaux business models bancaires.

Par Eric Lamarque
Chez Dunod

|

Auteur

Eric Lamarque

Editeur

Dunod

Genre

Marchés financiers

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Banques : stratégies et transformations

Eric Lamarque

Paru le 06/05/2026

304 pages

Dunod

35,00 €

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Scannez le code barre 9782100890897
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