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Ainsi résonne l'oubli

Grégoire Godinaud

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Une nuit d'avril, Olivia Foster affirme avoir tué quelqu'un. Mais jusqu'où peut-on se fier à ses souvenirs, quand la raison nous dépasse ? Alors que mensonges et révélations s'entremêlent, Sofia, décidée à tout faire pour protéger son amie Olivia, part sur les traces d'un accident vieux de près de vingt ans qui a traumatisé Doucier, une petite commune sans histoires. Un thriller addictif, qui plonge le lecteur dans les abîmes de la mémoire et la quête insaisissable de la vérité. Grégoire Godinaud signe ici son 3e roman aux Editions du Gros Caillou avec une intrigue finement menée, et nous conduit comme à son habitude vers une fin que nul ne peut soupçonner.

Par Grégoire Godinaud
Chez HarperCollins France

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Auteur

Grégoire Godinaud

Editeur

HarperCollins France

Genre

Thrillers

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Ainsi résonne l'oubli

Grégoire Godinaud

Paru le 01/04/2026

368 pages

HarperCollins France

8,80 €

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Scannez le code barre 9791033926269
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