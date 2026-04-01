Ainsi résonne l'oubli

Une nuit d'avril, Olivia Foster affirme avoir tué quelqu'un. Mais jusqu'où peut-on se fier à ses souvenirs, quand la raison nous dépasse ? Alors que mensonges et révélations s'entremêlent, Sofia, décidée à tout faire pour protéger son amie Olivia, part sur les traces d'un accident vieux de près de vingt ans qui a traumatisé Doucier, une petite commune sans histoires. Un thriller addictif, qui plonge le lecteur dans les abîmes de la mémoire et la quête insaisissable de la vérité. Grégoire Godinaud signe ici son 3e roman aux Editions du Gros Caillou avec une intrigue finement menée, et nous conduit comme à son habitude vers une fin que nul ne peut soupçonner.