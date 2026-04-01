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Prions en Eglise Junior N° 130, mai-juin 2026

Collectif, Bayard Presse

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"Coordonné par la rédaction de Prions en Eglise, la revue Prions en Eglise Junior bénéficie de l'expertise liturgique et théologique de spécialistes tout en sachant parler à hauteur d'enfants, en s'appuyant sur la culture jeunesse de Bayard. Très apprécié par les catéchistes et animateurs d'éveil à la foi, Prions en Eglise Junior souhaite que les enfants puissent gouter à la saveur de la parole de Dieu et s'ouvrent au mystère de l'Eucharistie. Prions en Eglise Junior propose aux enfants dès 7 ans et à leur famille de : Découvrir la parole de Dieu (textes de la messe du dimanche, accompagnés de jeux et des commentaires adaptés aux enfants) Apprendre à prier Vivre en chrétien (des idées pour agir chaque jour) Grandir dans la foi (des réponses aux questions des enfants) Connaitre l'Eglise (ordinaire de la messe, explication de la liturgie Rencontrer des témoins (témoignages d'enfants, vie de saints...) Ce bimestriel accompagnera les enfants dans leur vie de prière à la messe mais aussi chez eux, et en famille. "

Par Collectif, Bayard Presse
Chez Bayard Presse

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Auteur

Collectif, Bayard Presse

Editeur

Bayard Presse

Genre

Eveil de la foi

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Prions en Eglise Junior N° 130, mai-juin 2026

Collectif, Bayard Presse

Paru le 01/04/2026

124 pages

Bayard Presse

7,00 €

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Scannez le code barre 9791029618581
9791029618581
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