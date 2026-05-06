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#Roman francophone

Thérèse Raquin

Emile Zola

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Lorsque Laurent franchit le seuil de la mercerie des Raquin, c'est l'adultère, la passion et l'effroi conjugués qui pénètrent dans ce foyer insipide. Avec une précision chirurgicale, Zola peint l'ennui profond de Thérèse et la médiocrité de sa vie conjugale. A la morosité succède la fureur sexuelle ; à la haine enfouie, la frénésie de meurtre. Drame expressionniste, étude de crime, roman expérimental, récit fantastique : Thérèse Raquin, paru en 1868, est conçu par son auteur comme un manifeste de la modernité. Son matérialisme provocant et l'impudeur des descriptions ont choqué nombre de ses contemporains. A la lumière des théories de Freud et de Bataille, cette édition propose une lecture renouvelée d'un roman qui possède l'énergie éclatante d'un coup de pinceau. DOSSIER - Structure du récit : le squelette de Thérèse Raquin - Des personnages naturalistes : physiognomonie et théorie des humeurs - La peinture en toile de fond de l'écriture zolienne - Destin de l'oeuvre : du scandale au manifeste.

Par Emile Zola
Chez Flammarion

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Auteur

Emile Zola

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

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Thérèse Raquin

Emile Zola

Paru le 06/05/2026

357 pages

Flammarion

3,00 €

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