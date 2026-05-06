Quel lien y a-t-il entre l'application RageTime prônant la crithérapie comme arme de révolte politique, le parti contestataire R. A. G. E. , DJ Munch - dont les concerts provoquent l'hystérie - et l'histoire terrible des enfants autochtones du Canada, arrachés à leur famille et livrés à de sordides pensionnats religieux pendant des décennies ? Des services secrets aux monstres louvoyant sur le Darknet, de la géopolitique actuelle aux sombres heures de l'histoire, voici un pulp polar efficace et impitoyable. Dans Requiem pour un cri, Marie Capron, avec sa commissaire réunionnaise Priya Dharmesh, fait résonner la détonation d'un gros calibre aux échos chargés d'un humour grinçant. Tympans sensibles s'abstenir.