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#Polar

Requiem pour un cri

Marie Capron

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Quel lien y a-t-il entre l'application RageTime prônant la crithérapie comme arme de révolte politique, le parti contestataire R. A. G. E. , DJ Munch - dont les concerts provoquent l'hystérie - et l'histoire terrible des enfants autochtones du Canada, arrachés à leur famille et livrés à de sordides pensionnats religieux pendant des décennies ? Des services secrets aux monstres louvoyant sur le Darknet, de la géopolitique actuelle aux sombres heures de l'histoire, voici un pulp polar efficace et impitoyable. Dans Requiem pour un cri, Marie Capron, avec sa commissaire réunionnaise Priya Dharmesh, fait résonner la détonation d'un gros calibre aux échos chargés d'un humour grinçant. Tympans sensibles s'abstenir.

Par Marie Capron
Chez Flammarion

|

Auteur

Marie Capron

Editeur

Flammarion

Genre

Thrillers

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Requiem pour un cri

Marie Capron

Paru le 06/05/2026

358 pages

Flammarion

21,90 €

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Scannez le code barre 9782080159823
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