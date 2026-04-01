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#Roman francophone

L'instinct de l'autruche

Escouflaire Louis, Louis Escouflaire

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Achille d'Aulnay est au sommet. Champion international et prodige incontesté du golf, il brille par son incroyable précision. Achille incarne la réussite absolue, tant dans le sport que dans sa vie privée : il est le meilleur. Jusqu'au jour où une première fissure menace de tout faire s'écrouler. Comment accepter l'échec quand on n'a jamais connu que la réussite ? Pris dans l'engrenage médiatique et traqué par l'opinion publique, Achille fuit à travers la Belgique avec son jeune frère imprévisible. Cette cavale aussi intime que dangereuse lui permettra-t-elle de revenir en arrière ? Dans un monde où l'erreur n'est pas permise, L'instinct de l'autruche dresse le portrait d'un homme confronté à la fin du succès et à la violence du regard des autres. Un roman tendu et contemporain, au coeur de la célébrité et de ses illusions.

Par Escouflaire Louis, Louis Escouflaire
Chez Empaj Editions

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Auteur

Escouflaire Louis, Louis Escouflaire

Editeur

Empaj Editions

Genre

Littérature française

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L'instinct de l'autruche

Escouflaire Louis, Louis Escouflaire

Paru le 01/04/2026

Empaj Editions

21,00 €

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Scannez le code barre 9782931011485
9782931011485
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