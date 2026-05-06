Lancelot ou le Chevalier de la charrette

En plein banquet, la reine Guenièvre est enlevée par le prince Méléagant. Animé d'une passion interdite pour l'épouse du roi Arthur, Lancelot, brillant chevalier de la Table ronde, se lance dans une quête légendaire à la poursuite de son ravisseur. Humiliations, combats, tournois et périlleuses traversées vont jalonner sa route, dans un récit haletant qui interroge la difficile alliance de l'amour fou et des valeurs chevaleresques : jusqu'où ira Lancelot pour retrouver celle qu'il aime ? Dans une édition revue, forte d'une traduction de référence, ce grand classique du roman courtois révèle toute l'humanité et la complexité de son héros. DOSSIER - Résumé de l'oeuvre - L'invention de l'amour courtois - Amour et roman au Moyen Age - Le devenir de l'amour courtois.