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Le meilleur barbecue de ta vie !

Valouzz

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60 recettes pour faire de toi le roi de la braise ! Ribs de porc cuits, carré de côtes de boeuf XXL, pulled pork, rougail saucisse, poulet boucané, mais aussi truites umami, chipirons à la plancha, yakitoris champignon-aubergine, burgers... Embarque avec Valouzz et chef Carlos, le duo le plus improbable du barbecue français ! Avec eux, apprends à maîtriser les rubs (marinades sèches à appliquer sur la viande) pour obtenir un savoureux "bark" , la fameuse croûte de la viande cuite au barbecue, puis accompagne tes plats avec les condiments maison ou les " extras " - sirop de whisky, caramel de bière salé, beurre fumé. Tu verras, ça change tout ! Cap sur un road trip culinaire dont tes papilles vont se souvenir !

Par Valouzz
Chez Larousse

|

Auteur

Valouzz

Editeur

Larousse

Genre

Pique-nique, barbecue

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Le meilleur barbecue de ta vie !

Valouzz

Paru le 27/05/2026

160 pages

Larousse

22,99 €

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