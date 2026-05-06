Le meilleur barbecue de ta vie !

60 recettes pour faire de toi le roi de la braise ! Ribs de porc cuits, carré de côtes de boeuf XXL, pulled pork, rougail saucisse, poulet boucané, mais aussi truites umami, chipirons à la plancha, yakitoris champignon-aubergine, burgers... Embarque avec Valouzz et chef Carlos, le duo le plus improbable du barbecue français ! Avec eux, apprends à maîtriser les rubs (marinades sèches à appliquer sur la viande) pour obtenir un savoureux "bark" , la fameuse croûte de la viande cuite au barbecue, puis accompagne tes plats avec les condiments maison ou les " extras " - sirop de whisky, caramel de bière salé, beurre fumé. Tu verras, ça change tout ! Cap sur un road trip culinaire dont tes papilles vont se souvenir !