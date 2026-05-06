Cahier de vacances adultes spécial énigmes d'Arsène Lupin

Voici un cahier idéal pour tester son sens logique et faire travailler ses méninges tout en s'amusant tout l'été, seul ou à plusieurs. Au programme : Revivez l'intégralité du roman L'Aiguille creuse sous forme d'énigmes et glissez-vous dans la peau d'Isidore Beautrelet pour déjouer les pièges, vols, coups fourrés et déguisements subtils du perfide, mais non moins élégant Arsène Lupin ! C'est un véritable combat de cerveaux surdoués qui se profile... Tel un inspecteur des Années folles, lancez-vous dans la résolution de trois autres affaires impliquant le vol d'objets de valeur. Lupin serait-il impliqué ? Etudiez les témoignages recueillis par la police, recoupez les emplois du temps, analysez les indices à votre disposition pour démasquer le coupable. Etes-vous prêt à relever ces défis ? A vos crayons !