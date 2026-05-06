Cahier de vacances adultes Jeux de logique

Voici un cahier idéal pour tester son sens logique et faire travailler sa mémoire et ses méninges tout en s'amusant tout l'été, seul ou à plusieurs. Au programme : 64 pages de tests, de jeux variés, de casse-tête, d'énigmes, de quiz, de mots croisés, de mots fléchés... Saurez-vous compléter ces sudokus diaboliques, exceller au jeu de la bataille navale, retrouver des intrus, résoudre des logigrammes corsés, décoder des SMS et compléter des suites visuelles ? Etes-vous prêt à relever ces défis ? A vos crayons !