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Cahier de vacances adultes Jeux de logique

Collectif, Larousse, Loïc Audrain, Sandra Lebrun

ActuaLitté
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Voici un cahier idéal pour tester son sens logique et faire travailler sa mémoire et ses méninges tout en s'amusant tout l'été, seul ou à plusieurs. Au programme : 64 pages de tests, de jeux variés, de casse-tête, d'énigmes, de quiz, de mots croisés, de mots fléchés... Saurez-vous compléter ces sudokus diaboliques, exceller au jeu de la bataille navale, retrouver des intrus, résoudre des logigrammes corsés, décoder des SMS et compléter des suites visuelles ? Etes-vous prêt à relever ces défis ? A vos crayons !

Par Collectif, Larousse, Loïc Audrain, Sandra Lebrun
Chez Larousse

|

Auteur

Collectif, Larousse, Loïc Audrain, Sandra Lebrun

Editeur

Larousse

Genre

Jeux

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Cahier de vacances adultes Jeux de logique

Collectif, Larousse, Loïc Audrain, Sandra Lebrun

Paru le 06/05/2026

64 pages

Larousse

6,95 €

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Scannez le code barre 9782036091146
9782036091146
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